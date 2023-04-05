Batman'da iftar saatinde iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Batman'da iftar saatinde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni belli olmayan sebepten iki aile arasında çıkan sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, TOMA, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri iki aileyi ayırmak için biber gazı kullanarak müdahale etti. Yaralılar Batman'ın çeşitli hastanelerine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.