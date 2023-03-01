Batman'da İkarus ve Maya'dan uyuşturucu tacirlerine darbe

Batman'da uyuşturucu tacirlerini narkotik köpeği İkarus ve Maya yakaladı. Aracın gizli bölmelerine saklanan uyuşturucu madde İkarus ve Maya'nın hassas burnu sayesinde ortaya çıktı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir araçta arama yaptı. Narkotik köpeği İkarus ve Maya'nın katıldığı aramada 11 paket halinde 11 kilo 564 gram ağırlığında, yaklaşık piyasa değeri 2 milyon TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.