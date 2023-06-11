Batman'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Batman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinden Batman istikametine seyir halinde bulunan Yakup K. idaresindeki 65 NU 108 plakalı kamyonet ile aynı istikamete giden Serdal B. idaresindeki 72 AAS 846 plakalı otomobil hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Kazada otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan Abdullah A., Ömer A., Esma A. ile kamyonetin şoförü Serdal B. ve Yılmaz A. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.