Batman'da iki köyün ekili arazisi kül oldu

Batman'da yüzlerce dönüm buğday ve arpa ekili arazi henüz belirlenemeyen bir neden dolayı küle döndü.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde çıkan kuvvetli fırtına sonrası 5 ayrı noktaya düşen yıldırım sonucu Batman'a bağlı Soğuksu köyü ve Kuyubaşı köyü mevkisindeki arazilerde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede yangın hızla yayıldı. Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ'a ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, köylülerde traktörleri ve ellerine aldıkları kazma küreklerle yangına müdahalede bulundu. Yangına müdahalede bulunan vatandaşlardan Zeydan Beycan, "İki itfaiye aracı bozuldu yolda. Yangının nedeni yıldırım ya da elektrik telleri olabilir. Kendi imkanlarımızla söndürdük” dedi.