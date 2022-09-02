İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Batman’da seyir halinde olan iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Batman'da seyir halinde olan iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Batman Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Medyana gelen kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.