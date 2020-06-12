Batman'da ikinci dalga endişesi

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreciyle Batman'da vaka artışı yaşandı. Özellikle sosyal mesafeye uyulmadığı kentte vatandaşlar yeni normalleşme sürecine ayak uyduramadı. Son 3 günde 101 yeni vakanın görüldüğü kentte ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan yeni normalleşme süreci Batman'da ters tepti. Kentte vatandaşlar sosyal mesafeye uymadan hareket ederken, yasak olmasına rağmen birçok kişinin maskesiz dışarı çıktığı görüldü. Batman'da vatandaşlar, tıpkı Diyarbakır'daki gibi ikinci dalga yaşama endişesi ile karşı karşıya kaldı.

Vatandaşlardan Recep Akın, Batman'da yeni normalleşme süreci ile birlikte vakaların arttığını söyledi. Akın, "Burada özelikle bildiğiniz gibi korna virüsün yayılmaması için birtakım tedbirleri uyulması gerekiyor. Beli bir dönem iyi gitti ama bu normalleşme sadece Batman'da değil Türkiye genelinde oldu fakat bizim insanımız bu geçişte kuralları gevşetti. Aslında bunu korumak için özelikle yöneticileri bu konuda sürekli tedbiri elden bırakmamaları konusunda gayret göstermesi lazım. Burada vakalar arttı, ikinci dalga şüphesi olabilir. İkinci dalga, önü alınamayacak bir felakete sebebiyet verebilir. Dolaysıyla sürekli bilinçli davranmamız lazım. Özelikle sosyal mesafe ve buna bağlı tedbirleri sürekli harfiyen yerine getirmek lazım. Maalesef son zamanlarda Batman, Batman gibi davranmadı vakalar korkunç bir şekilde çoğaldı. Dolayısıyla valimize ve yetkililere iş düşüyor. Bu konuda daha sert tedbirler alması lazım" dedi.

"Vakaların arttığı bilgileri geliyor"

Vatandaşlardan Selma Tuna ise "Batman'da bu aralar korona virüs vaka artışı çok yüksek. Vatandaşlar kendilerine dikkat etmiyor vaklar artıyor. Halk sosyal mesafesini korusun. Vatandaşlar parklara gidiyorlar parklar dolup taşıyor. Parklarda çok as sayıda vatandaşın maske taktığını görüyorum. Çoğu kişi maske ve sosyal mesafe kuralına uymuyor. Korona virüsü aramızdan nasıl kaldıracağız? Korona virüs uyarılarına uymadığımız için korna hep aramızda kalabilir. Herkes maske ve sosyal mesafe kuralına uyarsa bu vakalarda düşüş sağlanacaktır. Batman halkından rica ediyorum maskesiz gezmesin, sosyal mesafe kurallarına uysunlar” diye konuştu.

Son 3 günde 101 yeni vakanın görüldüğü kentte ikinci dalga endişesi yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde artışın oluştuğunu kaydetmişti.