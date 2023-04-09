Batman'da ilkbaharın müjdecisi 'kenger bitkisi' köylülerin geçim kaynağı oluyor

Batman'ın Sason ilçende dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ve baharın habercisi olarak bilinen havaların ısınmasıyla beraber bölgenin birçok yerinde yetişen "kenger bitkisi", vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Köylerde yaşayan vatandaşlar, doğal ortamda yetişen kenger bitkisi kürek yardımıyla topraktan çıkarıyor. Yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin sağlık açısından faydaları saymakla bitmezken, birçok şekilde tüketiliyor. Dağlarda kendiliğinde yetişen kenger bitkisi, geçen sene mart ayının ilk günlerinde yetişirken, bu yıl yağmurun geç başlaması kenger bitkisinin de geç çıkmasına neden oldu.

İlkbaharın gelmesiyle doğaya çıkan köylülerin kenger bitkisi toplamaya başladıklarını belirten Necmettin Erdem, “Baharın gelmesiyle birlikte bu gün çok güzel bir hava vardı. Bizde bunu köylülerimiz ile birlikte fırsata çevirerek doğada doğal ortamda yetişen kenger pancarını toplamaya geldik. Sağlık açısında çok faydalı olan kenger pancarını toplayan köylülerimiz pazarda kilosun 15 ile 30 lira arasında satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bir çok ailenin bütçesine katkı sağlayan kenger pancarı, bölgede çok tercih ediliyor. Bizde bu gün ailece doğaya gelerek kenger pancarı toplamaya çalışıyoruz” dedi.