İhlas Haber Ajansı

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Batman'da intihar girişiminde bulunan savcı hayatını kaybetti

Batman’a yaklaşık 2 ay önce atanan Cumhuriyet Savcısı A.

Batman'a yaklaşık 2 ay önce atanan Cumhuriyet Savcısı A.S.Y., öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralanan savcı hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesine yaklaşık 2 ay önce atanan ve 3 ay önce evlenen Cumhuriyet Savcısı A.S.Y. (28), öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde silahı ile kafasına sıktığı kurşunla ağır yaralandı. A.S.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen savcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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