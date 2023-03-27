İhlas Haber Ajansı

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Batman'da iş kazası ucuz atlatıldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Batman kent merkezinde bir işyerinde meydana gelen iş kazasında facianın eşiğinden dönüldü.


Alınan bilgilere göre, Batman'da yaşanan olayda elektrik sobasına dökülen tiner sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı. İşyeri çalışanları tarafından elektronik parçanın ısıtılması sırasında masa üzerindeki tinerin sobanın üzerine düşmesiyle tiner alev almaya başladı. Oluşan alevlere hemen müdahale eden çalışanlar yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Olayda herhangi bir yaralanma oluşmazken küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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