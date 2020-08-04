Batman'da iş ve gelir kaybı yaşayanlara 135 milyon 615 bin 947 lira destek

Batman'da korona virüs salgını döneminde iş ve gelir kaybı yaşayan vatandaşlara toplam 135 milyon 615 bin 947 lira yardım yapıldı.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanıyla Batman'da dönemsel ihtiyaç sahiplerine 135 milyon 615 bin 947 lira destek sağlandı. AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Batman'a 135 milyon 615 bin 947 lira nakdi destek sağlandığını bildirdi. Sosyal Destek Programında 1., 2. ve 3. faz ile 59 bin 975 haneye toplam 59 milyon 975 bin lira ödendiğini aktaran Gür, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasından ise 8 bin 715 haneye toplam 8 milyon 715 bin lira Batmanlı hemşehrilerimize ulaştırıldı. Kısa çalışma ödeneğiyle 8 bin 655 çalışana 33 milyon 320 bin 308 lira, nakdi ücret desteğiyle 10 bin 422 çalışana 20 milyon 426 bin 346 lira, işsizlik ödeneği ile 3 bin 719 kişiye 13 milyon 179 bin 293 lira ödendi. Devlet tüm birimleri ile vatandaşların yanında olmaya ve hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye genelinde Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan 2 milyar lirayı aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye biner lira ulaştırıldı” dedi.

Gür, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında verilen desteğin de Türkiye genelinde 30 milyar liraya yaklaştığı bilgisini sözlerine ekledi.