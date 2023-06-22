İhlas Haber Ajansı

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Batman'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.


Batman kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması aracıyla düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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