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Batman'da kablo hırsızı tabancayla yakalandı

Batman’da enerji nakil hattı kablolarını çaldığı belirlenen bir kişi ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak göz altına alındı.

Batman'da enerji nakil hattı kablolarını çaldığı belirlenen bir kişi ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak göz altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Batman'a bağlı Kuyubaşı köyünde enerji nakil hattı kablolarını çalarak hurdacıya sattığı tespit edilen M.S.Y. adındaki hırsızın yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Çaldığı kabloları hurdacıya sattığı tespit edilen M.S.Y. jandarma ekiplerince düzenlenen şok baskınla üzerindeki ruhsatız tabanca ve 9 adet mermiyle birlikte yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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