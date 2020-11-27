Batman'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bayındır Mahallesi'nde durdurulan tankerde yapılan aramada 2 bin 964 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Hasankeyf kavşağında durdurulan araçta yapılan aramada ise 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.