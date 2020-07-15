Batman'da kaçak cep telefonu operasyonu, polislerle satıcılar arasında arbede çıktı

Baskında polis ekipleri ile satıcılar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kentin en işlek yerlerinden biri ola Gülistan Caddesinde kaçak cep telefonu satıldığı gerekçesiyle bazı adreslere baskın düzenledi. Baskın esnasında polis ile bazı şahıslar arasında arbede yaşandı. Bir kişinin hafif yaralandığı olayın ardından polis ekipleri çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirirdi. Kaçak cep telefonu satan iş yeri sahipleri gözaltına alındı.