Batman'da kaçak yapılar yıkılıyor

Batman'da ruhsatsız olan ve kaçak yapılan binalar yıkılıyor. Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan imara aykırı yapının yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi.

Batman emniyet müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yıkım çalışmasında belediye itfaiye müdürlüğü ekipleri de yıkımı gerçekleştirilen yapıyı sulayarak çevre sakinlerinin tozdan etkilenmemesi için tedbir aldı. İmara aykırı olarak inşa edilen kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini belirtildi. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin daha önce yaptığı açıklamada, Batman'da kaçak yapıların legal hale getirilmesi için vatandaşların dolandırıldığını duyduklarını belirtmişti. Vatandaşlara çağrıda bulunan Şahin, “İmar Barışı Yasasından sonra yapılan kaçak yapılar böyle kağıtla, kürekle legal hale getiremezler. Bunlarla ilgili yapılacak işlemler yasada yazmaktadır. Hiçbir surette vatandaşlarımız bu tür dolandırıcılara itibar etmesinler ve ev alacağınız zaman, daire alacağınız zaman da, öncelikle kat mülkiyetli, tapulu evler almaya özen gösterin” demişti.