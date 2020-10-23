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Batman'da kaçak yapılara izin verilmiyor

Batman Belediyesi ekipleri, kaçak yapıları yıkma çalışmalarına devam ediyor.


Batman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, belediye imar sınırları içerisinde bulunan Karayün köyünde maliye hazinesine ait parsel üzerinde ruhsatsız kaçak yapı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından çevrede güvenlik önlemi alınıp söz konusu yapı yıkıldı. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçak ve yapı izin ruhsatı olmayan inşaatların mevzuat gereği yıkılacağı, izinsiz yapılara asla müsaade edilmeyeceği belirtilerek, "Ekiplerimiz 24 saat esaslı sürekli kaçak ve ruhsatsız yapıları denetlemektedir. Batman büyükşehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kentimizde sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak amacıyla, çarpık kentleşme ve imar kirliliğine yol açan kaçak yapılara karşı mücadelemiz kararlı ve tavizsiz şekilde devam edecek" denildi.

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