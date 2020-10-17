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Batman'da kaçakçılık operasyonu: 64 gözaltı

Batman’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 64 kişi gözaltına alındı.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 64 kişi gözaltına alındı.


Batı illerine gümrük kaçağı malların sevkiyatını yaparak haksız kazanç sağlayan kişi veya kişilere yönelik Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir aylık süreçte yapılan operasyonlar kamuoyuna açıklandı. Emniyet ekipleri, son bir ay içerisinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçlarda ve araştırmalar neticesinde elde edilen adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 470 paket sigara, 830 adet cep telefonu, 388 kilogram nargile tütünü, 690 paket puro, 13 adet araç lastiği, 113 bin 600 adet boş-dolu makaron, 19 şişe gümrük kaçağı içki, 554 kilogram kıyılmış tütün, 8 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 87 adet tabanca fişeği, 39 bin 884 litre akaryakıt, 8 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan 64 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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