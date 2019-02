Batman'da kadın muhtar adayları güçlerini birleştirdi

Batman'da, yaklaşan yerel seçimler öncesi farklı mahallelerden muhtar adaylıklarını açıklayan 6 kadın, güçlerini birleştirme kararı aldı. Bu kapsamda beraber hareket eden kadınlar, kahvehane, market ve mağazaları gezerek seçilmeleri durumunda yapacakları çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verip, destek istedi.

Batman Merkez'de yerel seçimlerin yaklaşmasıyla muhtar adayı kadınlar el ele vererek yarışa girme kararı aldı. Farklı mahallelerden aday olan 6 kadın, birbirlerine projelerini anlatarak, mahalleleri için nasıl bir hizmet üreteceklerini ve kazanmak için neler yapmaları gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunup, yol haritalarını belirledi. Hizmet etmek için yola çıkan ve kendileri gibi diğer mahallerde de kadın adaylar olduğu fark eden adaylar, birbirleri ile irtibata geçerek toplantı yaptı. Yapılan toplantının ardından sokağa çıkan kadınlar, kentin en işlek caddesinde kahvehane, market ve mağazalara girerek vatandaşlara projeleri hakkında bilgi verip destek istedi. ‘Güçlü kadınlarla mahalleyi kalkındırma zamanı' sloganıyla yola çıkan kadınların ortak hedefi, seçimleri kazanıp ereklerin egemenliğine son vermek.

“En büyük destekçim eşim”

GAP Mahallesi muhtar adayı evli ve 1 çocuk annesi Gülistan Kılınç, mahalleyi her gün dolaştıklarını söyledi. Vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Kılınç, “Özellikle kadınlar bize çok büyük destek veriyor. Kadınların yanında erkeklerin de bize destek vermesi çok güzel. Projelerimizi başlattık çalışıyoruz. Uyuşturucu sorununa el attık, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile bütün muhtarlarla ve en önemlisi uyuşturucu kullanan çocukların anneleri ile görüşeceğiz. Her mahalleden kadın muhtar adayının olması iyi, her mahalleye kadın eli değsin. Birbirimizi cesaretlendirmeyi başarabiliyoruz. Her mahalleden şu an bir kadın muhtar adayımız var. Var olan muhtarlarımızdan da destekler alıyoruz. Benim en büyük destekçim eşim. Bu seçim bütün kadınların sesi olacak. Bölgemizde töre cinayetlerine kurban giden kadınların, genç yaşta evlendirilen kadınların, okuma-yazması olmayan kadınların ve şiddet gören kadınların hepsinin sesi biz olacağız” dedi.

“Azalarım kadın olacak”

Yaklaşık 25 yıldır Şafak Mahallesi'nde ikamet eden muhtar adayı Gurbet Özerdem ise çalışmalara başladıklarını ve en büyük sıkıntılarının muhtarlık bürosunun bulunmaması olduğunu söyledi. Özerdem, “Seçildikten sonra ilk işim muhtarlık bürosu açıp ALO 24 hattı kurmak olacak. 7 gün 24 saat mahallenin sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışacağım. Azalarımı kadınlardan seçeceğim. Amaç erkekleri ötekileştirmek değil, kadınları iş sahalarına çekmek. Elimizin hamuru ile mahalleyi yoğuracağız. Erkek muhtar zihniyetini aşıp kadın muhtar adaylarıyla değişme zamanı” diye konuştu.

“Muhtarlık ek işim değil tek işim olacak”

Tilmerç Mahallesi muhtar adayı olan Aslı Saruhan da çalışmalarını tamamlayıp kollarını sıvadıklarını söyledi. Saruhan, “Projelerimden bir tanesi, İŞKUR'a bağlı halk eğitim kursları açmak olacak. Burada kadınlarımız meslek öğrenip ev ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Muhtarlık ek işim değil, tek işim olacak. Daha çok mahallenin sorunlarıyla uğraşacağım. Bunun üstesinden geleceğine inanıyorum. Arkadaşlarım, komşularım ve ailem en büyük destekçim” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlar bana hanım ağa lakabını taktılar”

Kültür Mahallesi muhtar adayı Hanife Yardım da mahallesinde yaşayan vatandaşlarla iyi bir iletişiminin olduğunu ve destekleri ile muhtar adaylığını açıkladığını söyledi. Yardım, şöyle devam etti:

“Kadın muhtar adayı olarak hanım ağa lakabını taktılar, bana hep hanım ağa dediler. Esnaf ve mahalle halkı ile aram çok iyi. Samimiyim, içten ve dürüst biriyim. Bu nedenle aday olmaya karar verdim. Kahvelere bile gittim, biz bu tabuları yıkmaya karar verdik, kadın olarak öne çıktık. Mahalleye kadın eli değsin, değişime ortak olun.”

“Kadınlarla el ele verdik”

Meydan Mahallesi muhtar adayı evli 3 çocuk annesi Ayşe Turan ise, kadınlarla el ele verdiklerini söyledi. Turan, şöyle konuştu:

“Kadın sorunlarını çözmek, kadınlarla beraber destekçi olma adına bu yola başvurduk. Girmedik yer çalmadık kapı bırakmayacağız. Amacım sorunları çözmek en büyük amaç Mahalleye güzel park alanları yaptırmak, o park alanlarında çocukların güvenli olması için kamera sistemleriyle donatmak.”

Kuyubaşı TOKİ Mahallesi muhtar adayı evli 4 çocuk annesi Leyla Soyvural da, kadın muhtar adayları olarak el ele verip mahallelerindeki seçimleri kazanacaklarını söyledi.

Kadın muhtar adaylarının dayanışmasını önemli bulduklarını belirten kadri Yıldırım isimli vatandaş, muhtarlıklara kadın elinin değmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, “Erkeğe biz nasıl umut bağlıyorsak, kadına da umut bağlamamız gerekir. Kadın muhtar adaylarımız da çoğunlukta, bunun Batman'a faydalı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle kadın muhtar adayları olsun diyoruz” dedi.