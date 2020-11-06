Batman'da kaldırımlar ağaçlandırılıyor

Sedat Özevin Caddesinde ağaç dikimine başlandı.

Yol ve kaldırım yenileme çalışmaları Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Av. Sedat Özevin Caddesinin çehresini değiştirmek için peyzaj çalışmalarına başlayan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda ağaç dikimi için kolları sıvadı. Av. Sedat Özevin Caddesinin sağlı sollu kaldırımlarında süs armudu ve dişbudak türlerinde toplam 120 adet ağaç dikimi gerçekleştirecek olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, caddenin her mevsim ayrı renklere bürünmesi için ağaç seçiminde hassasiyet gösteriyor.