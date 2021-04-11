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Batman'da kamyondan telefon çalan hırsız kameraya yakalandı

Batman’da hırsız, Toptancılar Sitesi’nde camı açık olan kamyondaki cep telefonunu saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı.

Batman'da hırsız, Toptancılar Sitesi'nde camı açık olan kamyondaki cep telefonunu saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı.


Batman Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sitesi'ne mal getiren kamyon şoförünün camını açık bıraktığını fark eden hırsız, kamyona tırmanarak içerideki telefonu alarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatıldı.

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