Batman'da kanalizasyondan bebek cesedi çıktı

Batman'da sağanak yağışın etkisiyle taşan kanalizasyondan bebek cesedi çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde sağanak yağmurun yağmasıyla taşan kanalizasyon suyundan bebek cesedi çıktı. Cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme başlatıldı. Ceset, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaş Şehmus Yıldırım, “1-2 iki saat önce cuma namazına giderken yolda tesadüfen cesetle karşılaştık. Kanalın taşması sonucu gün yüzüne çıktı. Çok üzüldük. Olmaması gereken şeyler bunlar. Olduysa dahi adli mercilere, karakola ya da başka yerlere bildirilip böyle bir şey yaşandı şeklinde anlatılması gerekir. O bebeğin günahına girilmemesi gerekiyordu. Üzüldük Allah rahmet eylesin” dedi.

Olayla ilgili araştırma sürüyor.