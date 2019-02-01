İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da kapalı olan köy yolları ulaşıma açıldı

Batman’da yaklaşık 1 aydır etkili olar kar yağışı nedeniyle günlerdir kapalı olan köy ve mezra yolları, İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda tamamen ulaşıma açıldı.

Batman'da yaklaşık 1 aydır etkili olar kar yağışı nedeniyle günlerdir kapalı olan köy ve mezra yolları, İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda tamamen ulaşıma açıldı.


Batman'da kar yağışının en etkili olduğu Sason ilçesinde 50 köy ve Kozluk'ta ise 69 köy yolu 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle kapanmıştı. Kar yağışı nedeniyle kapanan ilçeye bağlı Çakırpınar köy yolunun da ulaşıma açılmasıyla kapalı olan köy yolunun kalmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.