İhlas Haber Ajansı

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Batman'da kapşonlu ve maskeli hırsız arabanın içerisinden telefon çaldı

Batman’da sabah saatlerinde hırsız, bir benzin istasyonuna arabasını yıkamaya götüren vatandaşın arabasından telefonu çaldı.

Batman'da sabah saatlerinde hırsız, bir benzin istasyonuna arabasını yıkamaya götüren vatandaşın arabasından telefonu çaldı. Olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Batman'da bir benzin istasyonunda gerçekleşti. Hırsız, sabah saatlerinde bir benzin istasyonuna arabasını yıkamaya götüren bir vatandaşın arabasında unuttuğu telefonu önce gözüne kestirdi. Ardından kapşonunu ve maskesini takarak arabanın içindeki telefonu çalıp kayıplara karıştı. Olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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