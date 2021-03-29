Batman'da kar nedeni ile kapanan köy yolları açılıyor

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolları, yapılan çalışmayla ulaşıma açılıyor.

Geçtiğimiz hafta Batman'ın doğusunda etkili olan kar yağışı, Sason ile Kozluk ilçelerine bağlı 120'den fazla yerleşim yeri yolunu ulaşıma kapattı. Yağışların etkisini kaybetmesiyle kar temizleme çalışmalarına başlayan İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri, Sason ile Kozluk ilçelerine bağlı 50'den fazla yerleşim yeri yolunu temizleyerek tekrar ulaşıma açtı.

Kapalı olan köy ve mezra yollarında kar temizleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.