İhlas Haber Ajansı

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Batman'da kar nedeniyle kapalı yerleşim yeri yolu kalmadı

Batman’da, geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Batman'da, geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının tamamı ulaşıma açıldı.


Batman ve ilçelerinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve özellikle Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Batman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma sarf etti. Karla mücadele ekiplerinin, Sason ilçesinde kapalı durumda olan son mezra ve köy yollarında yaptıkları yoğun çalışmalarla tamamını ulaşıma açtığı belirtildi.

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