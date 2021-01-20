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Batman'da kar ve buzlanma kazaya neden oldu

Batman’da kar ve buzlanma kazaya neden oldu, kontrolünü kaybeden otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Batman'da kar ve buzlanma kazaya neden oldu, kontrolünü kaybeden otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Batman'a bağlı Beşiri yolu Kıra Dağı mevkiinde meydana geldi. Beşiri ilçesinden Batman yönüne gelmekte olan 01 AFT 137 plakalı araç sürücüsü kar ve buzlanma nedeniyle kullandığı aracının kontrolden çıkması nedeniyle takla attı. Kazada araçta bulunan iki vatandaş yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahale ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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