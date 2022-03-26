İhlas Haber Ajansı

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Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

Batman’ın Sason ilçesinde dün gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 yerleşim yeri yolunda açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Batman'ın Sason ilçesinde dün gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 yerleşim yeri yolunda açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Sason ilçesinde geçtiğimiz hafta açılan köy ve mezra yolları, dün gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle tekrar ulaşıma kapandı. İl özel idaresine bağlı ilçe şantiye şefliğine bağlı ekiplerin, kapanan köy ve mezra yollarında açma çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ilçede yapılan çalışmalarda grup köy yollarının tamamı ulaşıma açıldığını belirten Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, bütün yerleşim yollarını en kısa zamanda açacaklarını söyledi.

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