İhlas Haber Ajansı

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Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Batman’da geçtiğimiz hafta başlarında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarında ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Batman'da geçtiğimiz hafta başlarında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarında ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.


Geçtiğimiz hafta başında Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 120 köy ve mera yolu ulaşıma kapanmıştı. İlçe kaymakamlıkları koordinesinde şantiye ekiplerince yürütülen yoğun çalışmaların ardından Kozluk ilçesindeki tüm köy ve mezra yolları ile Sason ilçesine bağlı 80 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı. Köy ve mezra yollarında ara ara aksaklıklara yol açan kar yağışı nedeniyle ambulansın ilerlemekte güçlük çektiği Kozluk ilçesine bağlı Yedibölük köyünde damdan düşeme sonucu yaralanan 55 yaşlarındaki bir vatandaş, şantiye ekiplerinin çabalarıyla kar temizleme makinasıyla ambulansa ulaştırıldı. Kar temizleme çalışmalarının sürdüğü Sason ilçesinde kapalı durumda bulunan 5 köy ve 26 mezra yolunda ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

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