Batman'da kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı

Batman'ın Sason ile Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan köy yolları ulaşıma kapandı.

Batman genelinde görülen yağış, Sason ile Kozluk ilçelerine bağlı yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesine bağlı Sarıyayla grup köy yolu, Dörtbölük grup köy yolları ile Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köy yolu ulaşıma kapandı. Yer yer kar kalınlığı 40 santimetreyi bulduğu köy yollarında il özel idaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerinin çalışmalar başlattığı öğrenildi.