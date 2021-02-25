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Batman'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Batman’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 28 köy ve 66 mezra yolu temizlenerek ulaşıma açıldı.

Batman'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 28 köy ve 66 mezra yolu temizlenerek ulaşıma açıldı.


Geçtiğimiz hafta Batman genelinde başlayan kar yağışı, Sason ve Kozluk ilçeleri ile rakımı yüksek yerleşim yerlerinde etkili oldu. Sason ile Kozluk ilçelerini birbirine bağlayan 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki bazı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kozluk ilçesine bağlı 7 köy ve 21 mezra yolu ile Sason ilçesine bağlı 21 köy ve 45 mezra yolunun İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekipleri tarafından yapılan hummalı çalıma sonucunda tekrar ulaşıma açıldığı kaydedildi.

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