Batman'da karayolu ağına 17 yılda 3 milyar lira yatırım yapıldı

Akif Gür, AK Parti hükümetleri döneminde çağın ilerisinde bir anlayışla Batman'ın ulaştırma ve altyapıda dünya standartlarının üstüne taşındığını belirtti.

AK Parti Batman İl Başkanı Gür, altyapı ve ulaştırma alanındaki yatırımlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sadece karayolunda Batman'a 3 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Gür, Batman'ı diğer şehirlere bağlayan devlet yollarının 170 kilometreye, ilçe, belde ve köyleri şehir merkezine ulaştıran il yollarının 231 kilometreye uzatıldığını kaydetti. Gür, "Böylece Batman'a erişimi daha hızlı ve güvenli hale getirilerek Batman'daki karayolu 401 kilometreye ulaştırıldı. Şehirde 2002 yılı sonuna kadar 15 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, 2003-2018 yılları arasında 141 kilometre yeni bölünmüş yol yapılarak Batman'ın toplam bölünmüş yol mesafesi 156 kilometreye çıkarıldı" dedi.

Batman Diyarbakır yolu Bardakçılar mevkii ile Hasankeyf yolu ile ilgili de girişim ve çalışmaların sürdüğünü, yakın zamanda sonuç almayı umduklarını dile getiren Gür, Raybüs ile ilgili de sözü olan Bakana konunun hatırlatıldığını bildirdi.

Gür, pandemi nedeniyle çalışmanın yavaşladığı, pandemiden sonra daha hızlı aksiyon alınacağının bilgisinin verildiğini sözlerine ekledi.