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Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 köy ve çok sayıda mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 köy ve çok sayıda mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı.


Batman'da geçtiğimiz hafta il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezi, Hasankeyf, Beşiri ve Gercüş ilçelerinde güneşin yüzünü göstermesiyle etkisini kaybeden kar yağışı, yüksek rakımlı Sason ve Kozluk ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 138 köyden 70 köy ve çok sayıda mezra yolunun yapılan çalışmalar neticesinde tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi. Kapalı olan köy ve mezra yollarında çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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