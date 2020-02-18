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Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Batman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 242 köy ile 240 mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 242 köy ile 240 mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı.


Geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Batman'da da hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 249 köy ve 281 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekiplerince yapılan çalışmaların ardından 242 köy ve 240 mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı. Kalan 7 köy ve 41 mezra yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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