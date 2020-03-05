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Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdareye bağlı şantiye ekipleri kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.


Batman'dal merkez ve bazı ilçelerinde yaz havası yaşanırken, Sason'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki bazı köy ve mezraa yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdareye bağlı ilçe şantiye ekipleri, kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde köy yollarının tamamı ulaşıma açılırken, mezra yollarının ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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