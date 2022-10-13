Batman'da kasap dükkanında silahını çeken kadın, akrabasını ağır yaraladı

Batman'da kasap dükkânında akrabalar arasında çıkan tartışmada M.T. isimli kadın, kasap A.T.'ye ateş ederek ağır yaraladı.

Olay, Batman'da Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kasap dükkanda bulunan M.T A.T ve M.T isimli akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi neticesinde M.T isimli kadın, silah çekerek A.T.'ye ateş açarak ağır yaraladı. Olay yerindeki akrabalardan M.T. silahı M. T'.nin elinden alırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanılan olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Yaralı A.T isimli vatandaş ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.