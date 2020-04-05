İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı

Batman’da komşu olan iki esnaf arasında kavga çıktı.

Batman'da komşu olan iki esnaf arasında kavga çıktı. Tarafları ayırmaya çalışan bir polis memurunun yaralandığı olaya karışan esnaf, gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu olan iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan polislerden biri arbedede yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Güvenlik güçleri, kavgaya karışan tarafları gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.