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Batman'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarmak için botla karşıya geçtiler

Batman’da, kayalıklarda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman'da, kayalıklarda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, merkeze bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Hayvan otlatan çoban, sürüden keçilerinin ayrıldığını ve kayalıklarda kaldığını gördü. Bir süre keçilerini kurtarmak için uğraşan çoban başarısız olunca keçileri kurtarması için Batman Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler botla karşıya geçerek keçiler kurtarıp sahibine teslim etti.


Keçilerini alan çoban, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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