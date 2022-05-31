Batman'da kaybolan baba yadigarı papağanı bulana ödül

Batman'da bir evin balkonunda jako cinsi papağan 7'nci kattan uçarak kayıplara karıştı. Sahibi, papağanını bulana ödül vereceğini söyledi.

Batman'da bir evin balkonunda dalgınlık sonucu 12 yıllık jako cinsi papağan 7'nci kattan uçarak kayıplara karıştı. Sahibi Aydın Güneş, papağanı bulan veya getirene ödül vereceğini söyledi. Güneş, "Papağanımız 12 yıldır bizimle kalıyor, o bize babadan kalan yadigâr. Bizim için çok kıymetlidir. Dün akşam sıralarında evin balkonundan uçtu. Gap Mahallesi mevkiinde kayboldu. Bulan arkadaşlara, duyarlı insanlara sesleniyorum. Papağanımızı bize ulaştırırsa bulan kişiye bir ödül verilecektir. Bizi mutlu ettiği için biz de onu mutlu edeceğiz. Duyarlı vatandaşların bulduklarında mutlaka bize ulaştırmalarını rica ediyoruz. Dün gece sabaha kadar kaybolduğu bölgede aramalar yaptık, komşularla görüştük. Bulabilecek kişilerle konuştuk ama hiçbir şekilde iz bulamadık. Bulan arkadaşlardan rica ediyorum; en kısa zamanda bize haber vermelerini bekliyoruz” dedi.