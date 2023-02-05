İhlas Haber Ajansı

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Batman'da kayganlaşan yolda araç takla attı: 4 yaralı

Batman’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

Batman'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Batman-Diyarbakır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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