Batman'da kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Aralarında öğrencilerinde olduğu kazada, 3 kişi yaralandı.

Aralarında öğrencilerin de olduğu hızla gelen araç, park halindeki bir araca çarptı. Kazanın etkisiyle park halindeki araç yoldan geçen 2 öğrenciye çarptı. Meydana gelen kazada 2 öğrenci hafif yaralanırken, kaza yapan aracın şoförü ise ağır yaralandı.

Kaza, Batman'ın Beşiri ilçesi Bağdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol ortasında bulunan çukura çarpan araç, park halindeki araca çarpmanın etkisiyle yoldan geçen 2 öğrenciye çarptı. Kazada, 2 öğrenci hafif yalanırken, kaza yapan aracın şoförü ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ciddi olan şoför, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.