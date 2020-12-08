Batman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasında ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.S. ve M.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.