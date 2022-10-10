Batman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Batman - Sason yolu üzerinde Cevizli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Sason ilçesine doğru ilerlemekte olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı.

Devrilen otomobili gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Araçtan çıkarılan yaralı çıkarılan sürücü, eşi ve küçük yaştaki çocuğu, sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.