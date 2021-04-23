Batman'da kontrolden çıkan tır yol kenarındaki eve girdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki eve çarparak durabildi. Evin bir bölümünün yıkıldığı kazada yaralanan şoför, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde seyir halinde olan tır, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kahveci köyünde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yol kenarında bulunan Vahdettin Baz'a ait 2 katlı eve çarparak devrildi. Evin bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği kazada yaralanan tır sürücüsü Şeref Özdoğan, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle kısmen yıkılan evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, yaralı tır şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.