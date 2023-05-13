Batman'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun karnında derin yarıklar oluştu

Batman'ın Sason ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki bir çocuğun karnında derin yarıklar oluşturdu.

Sason Aykutozan Mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki bir erkek çocuğu, sokakta oynadığı sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısı sonrasında karnında derin yarıklar oluşan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Çevredekilerin yardım istemesiyle olay yerine gelen ambulans ile Sason Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.