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Batman'da korona virüs nedeni ile son 3 günde 4 kişi hayatını kaybetti

Batman’da korona virüs nedeni ile son 3 günde 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Batman'da korona virüs nedeni ile son 3 günde 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.


Ateş, öksürük, baş ağrısı gibi şikayetlerle Batman Bölge Devlet Hastanesinde gelen Ş.Ü. (47), M.A. (69), F.G. (80) ve O.G.'ye (64) korona virüs teşhisi konuldu. Tedavilerine başlanan hastalar, son 3 günde hayatlarını kaybetti. Batman genelinde korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı. Batman'da korona virüs salgınında vaka sayısında artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı bölge bazında belirlediği vaka oranında Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki artış göze çarptı. Türkiye'nin korona virüs durum raporuna göre haziran sonu itibarıyla Batman'da artışın yaşandığı görüldü.

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