Batman'da korona virüs vaka sayılarında düşüş yaşandı

Batman'da pandemi tedbirleri değerlendirme ve koordinasyon toplantısı Vali Şahin Başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Şahin, vali yardımcıları Muhammet ÖzyükseL ve Ramazan Fani, Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, ilgili kurum müdürleri belediye başkan yardımcıları ve kurumların ilgili birimlerin şube müdürleri katıldı.

Konuşmasında Batman'da vaka sayılarında ciddi bir düşüşün olduğunu belirterek başlayan Vali Şahin, "Filyasyon ekiplerinin yanında başka denetim ekipleri de kurduk. Yapılan bu sıkı denetimler sonucunda şu anda vaka sayılarında üçte birlere düşmüş durumdayız. Ama bu düşüşü sürdürmek için kararlı bir şekilde denetimlerimizi artırarak devam etmeliyiz. Minibüs denetimleri sıkı bir şekilde yapılacak, ayakta yolcu alınmasına asla izin verilmeyecek ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem yapılacak. Belediye otobüslerinde ise koltuk sayısı azaltılmış ayakta yolcu sayısı belirlenerek ve kurallara kesinlikle uyulacak. Mevsimlik işçilerin Batman'a dönüşlerinde kesinlikle PCR testinin yapılması için gerekli çalışmaları yapalım. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı kontrol etmeliyiz ve onların da evde kalmalarını sağlamalıyız. Gerek mahalle denetim ekipleri, gerek filyasyon ve diğer ekiplerimiz çok başarılı işler yapıyorlar. İlimizde vaka sayılarında düşüş sağlanmışsa bu ekiplerimizin başarılı çalışmalarının sayesindedir. Korona virüs pozitif olan ve temaslı insanları evlerinde tutuğumuz sürece bulaş riskini ortadan kaldırmış oluyoruz. Ben bu günden sonra her gün sahada olacağım, tüm ekiplerin sahada olmasını istiyorum" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.