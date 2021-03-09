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Batman'da kullanıma hazır 8 kilo 600 gram toz esrar yakalandı

Batman’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Batman'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.


Batman Valiliğinden yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bir istihbaratı değerlendiren Batman İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışması sonucunda bir evde yapılan aramada 8 kilo 600 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilişkili 2 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Şüphelilerden biri çıkarıldıkları Batman 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 şüpheli tutuklanarak Batman Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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