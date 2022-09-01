İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Batman'da Külliyeye gidecek yolun yapım çalışmalarına başlandı

Batman Belediyesi, yapımı devam eden Esentepe’deki Külliye inşaatı için yol açma, kot düşürme, dolgu yapım ve altyapı çalışmalarına başladı.

Batman Belediyesi, yapımı devam eden Esentepe'deki Külliye inşaatı için yol açma, kot düşürme, dolgu yapım ve altyapı çalışmalarına başladı.


Fen İşleri Müdürlüğü, 25 metre genişliğinde ve yaklaşık 350 metre uzunluğunda yapılacak yol açma ve yapım çalışmalarına başladı. Külliye için ana ve protokol girişi olarak açılan yol Gültepe Mahallesinde bulunan okullar bölgesi yolu ile birleştirilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.