Batman'da kumar baskını

Baskında 32 şahıs hakkında kumar oynamaktan idari yaptırım cezası uygulandı, mekan sahibi hakkında 'Mühür Sökme ve Kumar Oynatmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Yapılan aramada kumar oynamada kullanılan malzemeler ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 9 adet fişek ele geçirildi, ele geçen malzemelere el konuldu. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, emniyet ve asayiş görevleri kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.