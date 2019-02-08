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Batman'da kumar operasyonu: 2 gözaltı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi.

2 kişinin gözaltına alındığı kumar operasyonunda 60 kişi hakkında da işlem yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, Batı Raman yolu üzerinde bulanan ve ruhsatsız olarak faaliyet yürüten bir işletmede kumar oynatıldığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından kumar operasyonu yapılan işletmede kumar oynadığı belirlenen 60 kişiye toplam 19 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanan iş yerinde 2 adet tombala makinesi, 2 adet televizyon ve tombala malzemelerine el konulurken, işletmede çalıştığı belirlenen iki şahıs hakkında da mühür bozma ve kumar için yer sağlama suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

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